شكرا لقرائتكم خبر عن «الراجحي»: اقتصار «النقل الذكي» على السعوديين والان نبدء بالتفاصيل
ويهدف القرار إلى خلق المزيد من فرص العمل للسعوديين، ومساعدة الشباب على تحسين مستوى الدخل، والإسهام في دعم الاقتصاد السعودي وإجمالي الناتج المحلي، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030م.
وشددت الوزارة على ضرورة العمل بموجب هذا القرار، مبينة بأنه سيتم تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة وفق جدول المخالفات والعقوبات الصادر بالقرار الوزاري رقم 178743.
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