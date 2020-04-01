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50 % زيادة في الترددات لمقدمي خدمات الاتصالات تعزيزا لأداء الشبكات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

وفرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ترددات إضافية لمقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة الأسبوع الماضي؛ حيث زادت هذه الترددات الإضافية بنسبة 50%، بهدف تعزيز أداء الشبكات الحالية للجيل الرابع، وبما يسهم في تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من أداء أعمالهم ونشاطاتهم بكل يسر وسهولة، وذلك بعد أن أخذت بالاعتبار الظروف الحالية التي تمر بها المملكة ودول العالم فيما يتعلق بانتشار فيروس (كورونا)، ولتعزيز شبكات الاتصالات المتنقلة في المملكة والاستجابة للزيادة في استخدام البيانات خلال هذه الفترة الحرجة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أنه تم الترخيص الموقت للمشغلين باستخدام ترددات إضافية في النطاقين (700 ، 800) ميجاهرتز بعرض نطاق (40) ميجاهرتز، وتمثل هذه الترددات زيادة بنسبة 50% في الترددات المستخدمة في تلك النطاقات من قبل مقدمي الخدمات في المملكة.

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وأضافت الهيئة أنه بعد بداية تفعيل خطة استخدام هذه الترددات التي بدأت في 26 مارس، فقد سجل أداء الشبكات التي فعلت الترددات الإضافية لها تصاعدا في تحسن سرعات «الإنترنت» وأداء الشبكة وجودة الخدمات، ومن المتوقع أن توفر هذه الترددات سعات إضافية مع اكتمال تفعيل مقدمي الخدمات استخدام هذه الترددات في شبكاتهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت الهيئة قد كشفت الأسبوع الماضي عن زيادة نسبة استخدام «الإنترنت» المتنقل والثابت في المملكة منذ بداية تطبيق الإجراءات الاحترازية في المملكة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث ارتفع معدل الاستهلاك اليومي للبيانات على شبكات «الإنترنت» المتنقل والثابت في المملكة 66 ألف تيرابايت، بنسبة 33% عن متوسط شهر فبراير الماضي.

وثمنت الهيئة في بيانها دور مقدمي الخدمات على تعاونهم خلال هذه الفترة الحرجة للمحافظة على جودة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المقدمة للمواطنين والمقيمين.