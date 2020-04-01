«مزايا» تخفف الأعباء المالية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
أتاحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، عددا من الخدمات على منصة مزايا الهادفة إلى خفض التكاليف والأعباء المالية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لنجاح ونمو تلك المنشآت ورفع جودة الخدمات المقدمة لها.
وتقدم منصة مزايا خدمات داعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تتميز بالتنوع وبأسعار منافسة ومدعومة جزئيا أو كليا، لتسهيل التزام المنشآت بالمتطلبات النظامية، وتخفيض تكاليف التشغيل على المنشآت المستفيدة، وزيادة كفاءة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحسين أدائها، بالإضافة إلى تسهيل حصول المنشآت على خدمات القطاع الخاص من خلال منصة موحدة، وكذلك رفع جودة الخدمات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأفادت الهيئة بأنه يمكن لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الاطلاع والتقديم على الخدمات المقدمة من خلال منصة مزايا، حيث إنه بمجرد تقديم طلب الحصول على ميزة معينة من خلال النظام، ستصل رسالة بريد الكتروني للمستفيد برقم الطلب والمتطلبات الإضافية لاستكمالها إن وجدت، وبعد استكمال المتطلبات سيتم النظر في الطلب والتأكد من المطابقة لمعايير الحصول على الميزة وسيتم الرد بقبول الطلب أو رفضه خلال 10 أيام عمل.
القطاعات المستهدفة بمنصة مزايا:
- التعليم
- الصناعات التحويلية
- الأنشطة العقارية
- الزراعة والحراجة وصيد الأسماك
- الفنون والترفيه والتسلية
- الكهرباء والغاز والبخار والتكييف
- المعلومات والاتصالات
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