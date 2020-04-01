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شركات منظومة الطاقة تدعم صندوق الوقف الصحي بنصف مليار ريال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

بادرت الشركات الكبرى العاملة في منظومة الطاقة بدعم صندوق الوقف الصحي بـأكثر من نصف مليار ريال لمكافحة جائحة فيروس كورونا الجديد.

وعبر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة رئيس مجلس إدارة صندوق الوقف الصحي في بيان أمس، عن شكره وتقديره لوزارة الطاقة ومنظومتها والشركات الكبرى العاملة في مجال البترول والغاز والطاقة المتجددة والكهرباء والبتروكيميائيات على المبادرات الذاتية لهذه الشركات في المساهمة الفاعلة في دعم الجهود الصحية الوطنية، التي جاءت تحقيقا لما جاء في الكلمة الضافية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - إلى المجتمع في المملكة العربية السعودية، التي دعا فيها - حفظه الله - إلى دعم الجهود الصحية الوطنية، المبذولة لمكافحة هذه الجائحة، وتنفيذا لتوجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ومتابعته المستمرة حيال التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية في هذا الشأن، التي تكللت - بتوفيق من الله - بتقديم دعم من هذه الشركات لصندوق الوقف الصحي الذي خصص حسابا خاصا لمكافحة جائحة فيروس كورونا الجديد، بلغ (525) مليون ريال.

وصندوق الوقف الصحي هو شخصية اعتبارية تأسس بقرار من مجلس الوزراء ويهدف إلى تعزيز دور المجتمع في مساندة الجهود الحكومية في التنمية الصحية.

وأكد الربيعة أن هذا الدعم يأتي في إطار المتابعة المستمرة والجهود الكبيرة التي يبذلها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ الذي يقود الجهود المباركة، التي تنهض بها الحكومة والقطاع الخاص في المملكة، في مواجهة هذه الجائحة.

وأضاف أن التفاعل الذي أظهرته الشركات العاملة في القطاعات التابعة لمنظومة وزارة الطاقة، والشركات المتعاقدة معها، من خلال مبادراتها الذاتية التي تجسدت في هذه الحزمة من الدعم، ليس مستغربا من القطاع الخاص في المملكة، الذي يحرص على المشاركة الفاعلة في دعم المبادرات المجتمعية، استشعارا لمسؤوليته تجاه وطننا الغالي، ومؤازرة لجهود الحكومة الرشيدة، وتقديرا لجهود أبطال الصحة، في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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في السياق نفسه أعلنت أرامكو السعودية وشركاتها التابعة، عن دعم صندوق الوقف الصحي في وزارة الصحة بمبلغ 200 مليون ريال، مؤازرة لمبادرات وزارة الصحة لمواجهة هذه الأزمة العالمية.

ويأتي هذا الدعم امتدادا لدور أرامكو السعودية الوطني وأداء لمسؤوليتها تجاه المجتمع.

ويهدف ما تقدمه أرامكو السعودية لصندوق الوقف الصحي المساهمة في دعم مبادرة أجهزة التنفس الصناعية لغرف العناية المركزة، ومبادرة أجهزة تنقية الهواء عالية الكفاءة للمحاجر الصحية، ومبادرة أدوات الوقاية للممارسين الصحيين والمرضى.

وبالإضافة إلى هذا الدعم لصندوق الوقف الصحي في وزارة الصحة، أطلقت أرامكو السعودية حملة تبرعات بين موظفيها تستهدف مساندة الأيتام والأرامل في مواجهة تبعات فيروس كورونا المستجد، بتوفير مواد غذائية أساسية، وأدوات الوقاية ونشرات توعوية ومواد تثقيفية.

وقد التزمت الشركة بدفع مبلغ مماثل لما سيقدمه موظفوها في هذه الحملة، تشجيعا منها ومضاعفة لأثر تبرعهم.

يذكر أن الشركة اتخذت عددا من الإجراءات لضمان استمرارية أعمالها، والتي تشكل دعامة للاقتصادين الوطني والعالمي، مع المحافظة على سلامة موظفيها وبيئات عملهم.

وتشمل تلك الإجراءات توجيه عدد من الموظفين والموظفات بالعمل عن بعد من منازلهم، وتكثيف جهود التعقيم في المكاتب والمرافق، والالتزام بالممارسات الصحية النموذجية في مواقع العمل وفقا لتعليمات الجهات المختصة.