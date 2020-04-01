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التحول الرقمي يوفر 15 مليارا من "أبشر"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

بتوجيه ودعم مباشر من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان ، أصدرت اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، تقرير التحول الرقمي الوطني لعام 2019، الذي يسلط الضوء على أهم إنجازات التحول الرقمي في السعودية، حيث يعد التحول الرقمي ممكنا رئيسا لتحقيق رؤية المملكة 2030 لوطن طموح مجتمعه حيوي واقتصاده مزدهر.

واشتمل التقرير على مجموعة من الإنجازات والمبادرات المتميزة في جميع القطاعات، من بينها، تحقيق منصة «أبشر» وفرا ماليا بقيمة 15 مليار ريال سنويا، وخفض استخدام الورق بالمحاكم بنسبة 75%، ووصول الألياف الضوئية لنحو 3 ملايين منزل وتغطية أكثر من 300 ألف منزل بشبكات النطاق العريض اللاسلكية.

ويبرز التقرير الجهود المميزة للجهات الحكومية التي تضافرت في تفعيل المبادرات والإنجازات الرقمية في مختلف القطاعات من خلال تبنيها للتحول الرقمي بمختلف مجالاته مساهمة في إيجاد فرص عمل رقمية مستدامة وتسريع التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات، إلى جانب الإعداد للمرحلة المقبلة من النمو، وزيادة المحتوى المحلي، وزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي.

أبرز الإنجازات والمبادرات المتميزة في القطاعات:

قطاع الحكومة الذكية:

تم تنفيذ أكثر من 26 مليون عملية على منصة «أبشر» بوفر مالي يقدر بـ 15 مليار ريال سنويا، وأكثر من 44 مليون عملية تم تنفيذها في خدمة «النفاذ الوطني الموحد».

قطاع الخدمة المدنية:

استفاد أكثر من 3 ملايين مواطن من الخدمات الالكترونية المقدمة على المنصة، كما تم تقليص وقت إجراءات نهاية الخدمة لـ 48 ساعة، فيما تم تسليم أكثر من 3 ملايين شحنة عبر العنوان الوطني.

قطاع العدل:

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تم تحقيق مفهوم محكمة بلا ورق من خلال خفض استخدام الورق بنسبة 75%، و179 محكمة مشغلة للنظام الالكتروني.

قطاع الصحة الرقمية:

تم حجز أكثر من 36 مليون موعد على منصة «موعد»، وتسجيل أكثر من 11 مليونا من سكان المملكة في «الملف الصحي الموحد».

قطاع التعليم الرقمي:

تم حفظ أكثر من 36 مليون شهادة على نظام «نور».

قطاع الثقافة والسياحة الرقمية:

تم إصدار أكثر من 200 ألف تأشيرة الكترونية من منصة التأشيرة السياحية.

قطاع البنية الرقمية:

تمت تغطية 3 ملايين منزل بالألياف الضوئية، وأكثر من 300 ألف منزل بشبكات النطاق العريض اللاسلكية.

منجزات حصدتها المملكة :