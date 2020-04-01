شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 01-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج اليورو مقابل الدولار على ثباته دون مستوى 1.0966، وتظهر ملامح نموذج رأس وكتفين يملك أهداف سلبية تتخطى مستوى 1.0840 لتدعم فرص العودة إلى المسار الرئيسي الهابط وإيقاف التصحيح الصاعد الذي سيطر على التداولات الأخيرة.
وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط متوقعاً خلال الفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 1.0966 والثبات فوقه.
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