شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الموارد البشرية لـ ”الخليج 365”: لا يجوز منح موظفي القطاع الخاص إجازة إجبارية أو دون أجر والان نبدء بالتفاصيل

أكد متحدث وزارة الموارد البشرية أنه لا يجوز منح موظفي القطاع الخاص إجازة بدون موافقتهم، جاء ذلك رداً على سؤال لصحيفة "اليوم" في المؤتمر الصحفي المشترك الذ ي انعقد اليوم حول مستجدات مواجهة وباء كورونا وأضاف موضحا أن نظام العمل بالمملكة لا يسمح بمنح العاملين بالقطاع الخاص اجازة دون موافتهم أو دون أجر.

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