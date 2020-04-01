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الاتفاق على خارطة طريق لتنفيذ التزامات قمة قادة دول العشرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة مكة المكرمة

اتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين خلال اجتماع افتراضي برئاسة المملكة، بهدف تنسيق جهودهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، على خارطة طريق لتنفيذ التزامات قمة قادة دول مجموعة العشرين الافتراضية التي عقدت في 26 مارس 2020 تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.

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كما اتفقوا على تقديم خطة عمل مشتركة لدول مجموعة العشرين لمواجهة الجائحة، حيث ستضع خطة العمل الخطوط العريضة للتدابير الاقتصادية والمالية التي اتخذتها وتعتزم اتخاذها دول العشرين لمواجهة الفيروس، وتسلط الضوء على التدابير اللازمة على المدى المتوسط لدعم الاقتصاد العالمي خلال هذه الأزمة والفترة اللاحقة لها. ومعالجة مخاطر مواطن الضعف في الدين العام في الدول ذات الدخل المنخفض إثر تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك ليتسنى لهذه الدول تركيز جهودها على مواجهة هذا التحدي العالمي.

والعمل مع المنظمات الدولية المعنية بهدف تسريع العمل على تقديم الدعم المالي الملائم للأسواق الناشئة والدول النامية لمواكبة التحديات الناجمة عن كورونا. والعمل مع مجلس الاستقرار المالي في تنسيق التدابير التنظيمية والإشرافية التي اتخذتها الدول في مواجهة الفيروس .وناقش المجتمعون دور صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية في استخدام جميع مواردهم المتاحة وبحث أي تدابير إضافية تدعو الحاجة لها من أجل دعم الأسواق الناشئة والدول النامية في خضم تداعيات (كوفيد-19)، ويشمل ذلك دعم الاستقرار المالي وتذليل القيود على السيولة.

ورحب المجتمعون باستعداد مجموعة البنك الدولي لتقديم دعم مالي يصل إلى 160 مليار دولار على مدى الأشهر الـ15 المقبلة .