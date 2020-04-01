شكرا لقرائتكم خبر عن المراعي تُعلن سداد كامل قيمة صكوك "الإصدار الثاني" بمبلغ 787 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المراعي عن سداد كامل قيمة صكوك "الإصدار الثاني" بمبلغ 787 مليون ريال في تاريخ 31 مارس 2020، بنسبة استرداد كلي تبلغ 100%.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد هي 1 مليون ريال، علماً بأن الأثر المالي لهذه العملية سوف يظهر على نتائج الربع الأول للعام الحالي 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 311.9 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغت 370.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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وقالت الشركة إن تراجع أرباحها بالربع الرابع يعود إلى ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع بـ101 مليون ريال وبمعدل 19% بسبب ارتفاع تكلفة الأيدي العاملة والمصاريف التسويقية والدعم التجاري لعمليات البيع.

كذلك ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بـ 25.3 مليون ريال وبمعدل 25.1% بسبب ارتفاع تكاليف إعادة الهيكلة في المكتب الرئيسي لاستمرار برنامج التحسين لوظائف الدعم.

وعلى صعيد نتائج العام 2019، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.8 مليار ريال، مُقابل صافي ربح بلغ 2 مليار ريال خلال العام 2018.