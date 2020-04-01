“وزارة الشؤون البلدية والقروية : وثيقة التأمين الإلزامي للمباني الإنشائية التي أقرتها مؤسسة النقد تهدف لحماية حقوق المؤمن

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:17 مساءً, 1 أبريل 2020 م
المناطق - واس
أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن وثيقة التأمين الإلزامي للمباني الإنشائية التي أُقرّت من مؤسسة النقد العربي السعودي سيتم تطبيقها بشكل تدريجي مع تطبيق كود البناء السعودي.
وبينت الوزارة أن هذه الوثيقة تهدف لحماية حقوق المُؤمَّن له عن أي عيب في الأعمال الانشائية والتي تضعف من قوة وثبات أو استقرار المبنى يعود سببه إلى قصور في تصميم المبنى أو المواد المستخدمة في البناء أو فحص التربة أو الإنشاء ، حيث أن على شركة التأمين في هذه الحالة تقديم التغطية التأمينية بمبالغ وحدود التغطيات الموضحة في جدول الوثيقة .
وأكدت الوزارة أن وثيقة التأمين على العيوب الخفية يبدأ سريانها بعد صدور شهادة الإشغال للمبنى ولمدة (10) سنوات ، وتقع مسؤولية سلامة المبنى إنشائياً بالشراكة بين المقاول ( المنفذ ) والمصمم المشرف على المبنى.
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