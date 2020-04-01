شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزارة المالية توقع مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات الفرنسية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:10 مساءً, 1 أبريل 2020 م المناطق - واس وقعّت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات الفرنسية بالتمرير (عن بُعد)؛ نظراً للإجراءات الاحترازية المتبعة حالياً.

ووقع مذكرة التفاهم من جانب وزارة المالية معالي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومن وكالة ائتمان الصادرات الفرنسية المدير العام للوكالة فرانسوا ليفبفر.

وعبّر الطرفان عن سعادتهما للاتفاقية الجديدة ودورها في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين فرنسا والمملكة.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار تعزيز التعاون والشراكة الثنائية ومناقشة الفرص التجارية المحتملة التي ستعود بالنفع على البلدين الصديقين.

وتشمل المذكرة عدداً من الأنشطة التعاونية، منها تغطية تأمين الصادرات وضمان لتغطية تمويل المشاريع الإستراتيجية، وتقديم الدعم لتأمين تمويل عدد من المشاريع الحكومية في المملكة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة المالية توقع مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات الفرنسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.