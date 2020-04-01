شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناه السويس: الملاحة لم تتأثر بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

ربيع : قناه السويس لم تتأثر بكورونا

قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناه السويس إن حركة الملاحة عبر القناة لم تتأثر حتى الآن بانتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى زيادة بنسبة 4.6 بالمئة على أساس سنوي في عدد السفن العابرة.

قناة السويس هي أسرع ممر للشحن بين أوروبا وآسيا وأحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية للحكومة المصرية.

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تأثر قطاع شحن الحاويات، الذي يعد مؤشرا على التغيرات التي قد تطرأ على التجارة العالمية، بشدة من تفشي الفيروس المستجد، مما دفع شركات شحن الحاويات لتعديل المسارات والحد من زيارة الموانئ الصينية.

لكن ربيع قال إن عدد السفن التي عبرت القناة في الربع الأول من 2020 زاد بنسبة 8.4 بالمئة مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وارتفعت إيرادات قناة السويس إلى 458.2 مليون دولار في فبراير مقارنة مع 433.9 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي.