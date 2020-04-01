خفض الضمان البنكي لوسطاء التأمين 33%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلقت هيئة التأمين حزمة تحفيزية من التعديلات على التشريعات النافذة والقرارات والتعاميم التنظيمية لدعم قطاع التأمين وضمان استمرار أداء الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين لمواجهة التداعيات والتحديات التي تشهدها أسواق العالم نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين إن إطلاق هذه الحزمة التحفيزية من القوانين والقرارات التنظيمية يأتي تماشياً مع توجيهات الحكومية ودعماً لمبادرات تحفيز النمو الاقتصادي ودعم شركات التأمين والشركات الصغيرة والمتوسطة من شركات وساطة التأمين وشركات التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي، وفي إطار استجابة هيئة التأمين لتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وخفض كلفتها، ومساعدة الشركات من أجل الالتزام في تقديم التقارير المالية الفنية في ظل الظروف الحالية.

وبيّـن أن الحزمة التحفيزية من التعديلات والقرارات والتعاميم التنظيمية، شملت إصدار قرار بتعديل بعض مواد نظام وساطة التأمين رقم (15) لسنة 2013 والمتضمن تخفيض مقدار خطاب الضمان المصرفي بقيمة مليون درهم بما يعادل 33% من قيمة الضمان الحالي؛ بحيث أصبح الضمان الجديد المطلوب مليوني درهم بدل 3 ملايين درهم سابقاً، وذلك لممارسة نشاط وساطة التأمين عن طريق شركة مرخصة داخل الدولة.

كما تم تخفيض قيمة الضمان البنكي لفرع الشركة الأجنبية أو فرع لشركة مؤسسة في منطقة حرة مالية بالدولة بمقدار مليون درهم لتصبح 4 ملايين درهم بدل 5 ملايين سابقاً.

وأضاف أنه تم منح شركات وساطة التأمين مهلة إضافية لتقديم البيانات والتقارير المالية السنوية والمرحلية للتسهيل على هذه الشركات في أداء مهامها بانسيابية خلال هذه المرحلة.

تمديد وتعديل

وأكد أنه تم تمديد المدة الممنوحة لنفاذ أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (49) لسنة 2019 بشأن تعليمات التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي مدة (ستة أشهر) إضافية تبدأ من تاريخ 16 إبريل 2020. وكذلك تعديل تعليمات ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وتنظيم ومراقبة أعمالها ومنحها مهلة إضافية لتقديم البيانات المالية السنوية والربعية، إضافة إلى منح شركات التأمين العاملة في الدولة مهلة إضافية لتقديم بعض التقارير الفنية المحددة.

وقال إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين: إن إطلاق حزمة القرارات ينطلق من سعي الهيئة وحرصها على ترجمة رؤية القيادة الحكيمة ومواكبة توجيهات الحكومة من أجل تسهيل الأعمال وتحفيز النمو ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على أداء مهامها بسلاسة خلال هذه المرحلة.

وأكد استمرار جهود الهيئة في دعم الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين في هذه المرحلة لضمان انسيابية توفير التغطيات التأمينية للجمهور، خاصة أن حزمة القرارات، شملت جوانب مالية وتنظيمية منها السماح بتخفيض متطلبات الضمان المصرفي للوسطاء بمقدار مليون درهم ضمن ضوابط معينة، وتم تمديد مواعيد تقديم التقارير والبيانات المالية السنوية عن أعمال الوسطاء؛ بحيث تصبح أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية وتمديد فترة تقديم هذه التقارير والبيانات الربعية؛ بحيث تصبح 45 يوماً من انتهاء الفترة الربعية.

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توفير المرونة

كما أوضح الزعابي، أن التعديلات الجديدة تهدف إلى توفير المرونة والتسهيلات في الالتزامات المالية المرتبطة بالضمان المصرفي الخاصة بالشركات العاملة في مهنة وساطة التأمين وتطوير أداء وسطاء التأمين بغية تطوير منظومة الأداء في سوق التأمين المحلية والارتقاء بأعمال الشركات والعاملين في مهنة وساطة التأمين وتحسين بيئة عمل الوسيط بما يضمن وجود وسطاء مؤهلين وحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.

وبموجب التعديلات الجديدة على نظام وساطة التأمين، تمت إضافة بند جديد يحمل الرقم (6) إلى المادة رقم (11) ينص على أنه يجوز لوسيط التأمين أن يتقدم بطلب للهيئة من أجل تخفيض مقدار خطاب الضمان الصادر من أحد المصارف العاملة في الدولة، والمشار إليه في البند (4) من هذه المادة، بمقدار مليون درهم عن الضمان الخاص بالشركة المؤسسة بالدولة أو فرع الشركة المؤسسة في منطقة حرة مالية الشركة شريطة تحقيق بعض المتطلبات.

وحدد البند الجديد التزام وسيط التأمين بتقديم البيانات والتقارير المالية السنوية المدققة والبيانات والتقارير المالية الربعية ضمن المواعيد المحددة في الأنظمة والتعليمات، وأن يكون صافي حقوق الملكية الوارد في آخر بيانات مالية سنوية مدققة ومقدمة للهيئة لا يقل عن مئة في المئة من الحد الأدنى لرأس المال المطلوب، إضافة إلى عدم وجود أحكام قضائية تنفيذية مقدمة إلى الهيئة ضد الوسيط تجعل مبلغ الضمان أقل من المبلغ الواجب الاحتفاظ به بعد تخفيض مبلغ المليون درهم المحددة في المادة الثانية.

مهلة إضافية

وتضمنت التعديلات منح شركات وساطة التأمين مهلة إضافية لتقديم البيانات المالية من خلال استبدال الفق