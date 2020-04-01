"اقتصادية الشارقة": إعفاء المنشآت الاقتصادية من قيمة 3 أشهر من رسوم الترخيص

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

ثمنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة حزمة المحفزات والقرارات التي أقرتها حكومة الشارقة؛ لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد، والتي تعكس اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة؛ حيث شملت هذه القرارات كافة جوانب العمل المؤسسي والمجتمعي بلا استثناء؛ لتثبت أن الشارقة بيئة محفزة وداعمة للأعمال، وجاذبة للاستثمارات الأجنبية والمباشرة؛ عبر تعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: إن هذه القرارات والتي شملت إعفاء قيمة ثلاثة أشهر من الرسوم السنوية للمنشآت الاقتصادية اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2020 وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2020 تعد جاذبة للمستثمرين في الإمارة، ومحفزة للاستثمارات، كما وتسهم في تعزيز صدارتها الإقليمية وموقعها العالمي، وتلعب دوراً مهماً في توفير المناخ المناسب والبيئة الأفضل للمتعاملين وللمستثمرين إلى جانب صنّاع القرار. كما وستحافظ على مستوى التنمية الاقتصادية في الإمارة، وتمكين المؤسسات والشركات العاملة من استمرارية أعمالها وأنشطتها.

وأشار إلى أن الدائرة باشرت في تبني وتطبيق هذا القرار، شاكراً الدور السامي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة؛ لقيادتهم الرشيدة في وضع التوجهات الاستراتيجية السديدة خلال مختلف الأوضاع، الأمر الذي يسهم في ارتقاء الإمارة، ودفع عجلة الاقتصاد فيها.

وأضاف: إن تنوع المحفزات التي تم إقرارها وشمولها لجميع القطاعات الاقتصادية يعكس إدراك قيادتنا الرشيدة لأهمية الوقوف معاً إزاء الأوضاع الراهنة، واتخاذ القرارات العملية التي تلبي احتياجات ومتطلبات القطاع الاقتصادي في هذه الظروف الاستثنائية. كما ونوه إلى أنه ستتم مراعاة التراخيص التي تم تجديدها في الربع الأول من هذا العام قبل صدور قرار الإعفاء على أن يتم تعويضها في الفترة ذاتها من العام القادم؛ تحفيزاً لأصحاب الرخص والمستثمرين على الاستمرارية في مزاولة أعمالهم ومراعاة لهم في ظل الظروف الراهنة.