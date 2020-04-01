شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة خلال مارس والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات صادرة عن معهد إدارة التوريدات انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة في إشارة إلى تضرر الاقتصاد الأكبر في العالم بانتشار فيروس "كورونا".
وانكمش مؤشر قطاع الصناعات التحويلية إلى 49.1 نقطة في الشهر الماضي بينما توقع محللون القراءة 44.9 نقطة من 50.1 نقطة خلال فبراير/شباط.
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