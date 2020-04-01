شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مخزونات النفط في أمريكا بحوالي 14 مليون برميل في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت إدارة معلومات الطاقة زيادة مخزونات الخخام بحوالي 13.8 مليون برميل إلى 469.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون ارتفاعا بنحو 4.6 مليون برميل.
وارتفع مخزون البنزين بنحوالي 7.5 مليون برميل إلى 246.8 مليوون برميل، في حين تراجع مخزون مقطرات بحوالي 2.2 مليون برميل إلى 122.2 مليون برميل.
وكان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية وغير رسمية ارتفاع مخزون الخام بـ10.5 مليون برميل خلال نفس الفترة.
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