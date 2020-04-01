شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم تهبط بأكثر من 7% مع عودة القلق بشأن الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل القلق من ضعف الطلب العالمي على الممعدن الصناعي نتيجة تباطؤ صناعة السيارات وتحول شركاتها نحو إنتاج مستلزمات طبية لمواجهة فيروس "كورونا".



وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد حذر المواطنين من أن الولايات المتحدة بصدد مواجهة أسبوعين سيئين للغاية وربما تصل الوفيات ذروتها خلال هذه الفترة بسبب الفيروس التاجي.



وانتقد الرئيس "ترامب" الشركات التي لا تساعد في مكافحة كورونا مشيرا إلى أن على الجميع التضحية من أجل البلاد.

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ويتزامن ذلك مع تحول شركات مثل "تسلا" وجنرال موتورز" و"فورد" نحو صناعة مستلزمات مثل أجهزة التنفس الصناعي والأقنعة الطبية وغيرها.



وعلى أثر ذلك، يضعف الطلب على البلاديوم المستخدم في صناعة مكونات داخل السيارات تقلل من انبعاثات العوادم الملوثة للبيئة



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 13:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 7.4% إلى 2134.4 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 2288 دولارا وأقل سعر عند 2134.4 دولار.