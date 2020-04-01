شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستهل أولى جلسات الربع الثاني على انخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الذي يعد أولى جلسات أبريل/نيسان وأولى جلسات الربع الثاني، وذلك في أعقاب تصريحات الرئيس "دونالد ترامب".



كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد حذر المواطنين في بلاده من أن عدد الوفيات سوف يصل إلى ما بين 100 ألف و240 ألف خلال الأسبوعين المقبلين.

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وأكد "ترامب" أن الولايات المتحدة بصدد مواجهة أسبوعين سيئين للغاية بسبب انتشار فيروس "كورونا" في البلاد.



وكشفت بيانات عن فقدان القطاع الخاص الأمريكي 27 ألف وظيفة خلال شهر مارس/آذار بينما توقع محللون خسارة ما يقرب من 150 ألف وظيفة ومقارنة بإضافة 179 ألف وظيفة خلال فبراير/شباط.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 14:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.7% (ما يعادل 600 نقطة) إلى 21250 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنسبة 2.5% (ما يعادل 190 نقطة) إلى 7510 نقاط، في حين تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 3% (ما يعادل 76 نقطة) إلى 2506 نقاط.