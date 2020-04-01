شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز ينزلق انخفاضاً – تحليل – 01-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم ماكدونالدز (MCD) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعدما حاول على المدى القصير تصحيح الاتجاه الهابط، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبدء تكون دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية منها.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 173.30، ليستهدف مستوى الدعم 136.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط