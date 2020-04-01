شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا ينخفض بتأثير مقاومة محورية – تحليل – 01-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم كوكاكولا (KO) في آخر جلساته، وذلك على إثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 44.75، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.67% بما يعادل -0.75 نقطة ليستقر السهم عند سعر 44.25 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ووصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، مما يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 44.75، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 41.20.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط