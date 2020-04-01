شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يظهر المزيد من الإشارات السلبية – تحليل – 01-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم جي بي مورجان (JPM) الانخفاض في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -3.71% بما يعادل -3.47 نقطة ليستقر عند سعر 90.03 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراْء، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، لبدء تكون دايفرجنس سلبي بها.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 98.40، ليستهدف مستوى الدعم 78.20 من جديد.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط