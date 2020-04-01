جونسون آند جونسون لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل – 01-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم جونسون آند جونسون (JNJ) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 135.51، ارتد منه انخفاضاً ليحول مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات، ليغلق على تراجع بنسبة بلغت -1.41% بما يعادل -1.88 نقطة ليستقر السهم عند سعر 131.13 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 136.65، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 126.25 استعداداً لكسره.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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