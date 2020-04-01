آي بي إم يعاود الانخفاض – تحليل – 01-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم آي بي إم (IBM) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستسلم السهم بذلك للضغوط السلبية بعدما حاول على المدى القصير تصحيح الاتجاه الهابط، ليسجل خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.77% بما يعادل -2.00 نقطة ليستقر السهم عند سعر 110.93 دولار، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 115.75، ليستهدف أولى مستويات الدعم 105.95.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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