شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تهوي عقب أول تراجع في وظائف القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 689.78 نقطة بما يعادل 3.15 بالمئة إلى 21227.38 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 86.51 نقطة أو 3.35 بالمئة ليسجل 2498.08 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 240.60 نقطة أو 3.12 بالمئة إلى 7459.50 نقطة.
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