شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تهوي عقب أول تراجع في وظائف القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

هوت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الأربعاء، مع نزوح المستثمرين صوب أصول الملاذات الآمنة عقب أول تراجع في وظائف القطاع الخاص بالولايات المتحدة منذ 2017 وتوقعات قاتمة بخصوص عدد وفيات فيروس كورونا هناك. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 689.78 نقطة بما يعادل 3.15 بالمئة إلى 21227.38 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 86.51 نقطة أو 3.35 بالمئة ليسجل 2498.08 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 240.60 نقطة أو 3.12 بالمئة إلى 7459.50 نقطة.

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