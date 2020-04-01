البنك الأهلي يؤجل أقساط التمويل متناهي الصغر "القروض الحسنة" لـ 3 أشهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_مكة المكرمة
أعلن البنك الأهلي التجاري تأجيل سداد أقساط برنامج التمويل متناهي الصغر "القروض الحسنة" للسيدات المقترضات في برنامج الأسر المنتجة، ضمن برامج أهالينا، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من أبريل، دعما لـ3,634 سيدة من سيدات الوطن المنتجات بإجمالي قروض يبلغ 14,175,600 ريال، ضمن برنامج "الأهلي" لتمويل الأسر المنتجة.
علماً بأن برنامج التمويل متناهي الصغر هو برنامج للقروض الحسنة، لا يقوم باحتساب أي تكلفة إضافية على التمويل المقدم للأسر المنتجة.
ويأتي ذلك ضمن مساهمات البنك المجتمعية للحد من تداعيات فيروس كورونا ولمساعدة الأسر المنتجة والتخفيف عنهم في ظل الظروف الحالية.
كما يأتي ذلك تماشيا مع جهود البنك لمكافحة آثار كورونا المالية والاقتصادية، إيمانا بواجبه الوطني واستشعارا بمسؤوليته المجتمعية تجاه الأسر المنتجة.
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