شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصاد الحرب» يستنهض صناعة السيارات في مواجهة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تضع صناعة السيارات خبرتها في خدمة قطاع المستشفيات لتطوير أجهزة التنفس في مواجهة جائحة كوفيد-19، في مبادرة تثير بعض التحفظات.انضمت جنرال موتورز وفورد في الولايات المتحدة، و«بي إس إيه» في فرنسا في إطار تحالف يضم كذلك شركة «فاليو» للمعدات وكذلك مهندسون من عالم فورمولا 1 إلى مبادرة توفير هذه المعدات الطبية الضرورية لإنقاذ الأرواح حيث تعاني المستشفيات نقصاً شديداً منها.ولكن الأمر لا يخلو من صعوبات، كما يتضح من السجال بين جنرال موتورز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي انتقد شركة صناعة السيارات الأمريكية لتأخرها في البدء بالعمل وبأنها طلبت الكثير من المال. لذلك، وبموجب مرسوم، طُلب من الشركة العملاقة في ديترويت أن تعد مصنعها في كوكومو بإنديانا من أجل تصنيع أجهزة التنفس على وجه السرعة.

فريق فورمولا 1

حدثت الأمور بسهولة أكبر مع مرسيدس التي طلبت من فريق فورمولا 1 لديها المتوقف عن العمل بسبب تأجيل أو إلغاء الجائزة الكبرى، أن ينهمك في العمل.

صنع الفريق الفائز ببطولة العالم ست مرات وفي وقت قياسي جهازاً تنفسياً يريح رئتي بعض المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد وتمكن من حجز أجهزة التنفس التي يتطلب وصلها التخدير وإدخال الأنبوب داخل القصبة الهوائية، للحالات الخطرة. ويمكن للمصنع وبسرعة إنتاج نحو ألف جهاز في اليوم.

وانضم فريق فورمولا 1 لدى مرسيدس أيضاً إلى مبادرة «بروجكت بتلاين» التي تجمع بين فرق أخرى مثل «رد بول» و«ماكلارين» و«وليامز» و«ريسنج بويت» و«هاس» و«رينو» للعمل أيضًا على هذا النوع من الأجهزة.

والفكرة الأساسية من وراء ذلك هي الاستفادة من خصائص أحد مصانع فورمولا 1 وتتضمن «القدرة على التصميم السريع وتطوير نموذج أولي والتجميع الدقيق»، وفق ما جاء في عرض مشروع «بروجكت بتلاين».

عالم الطب

وزار مارك جيلان مسؤول الوكالة البريطانية «إينوفيت يو كيْ» المرتبطة بالمشروع، بنفسه مصانع فورمولا 1 ماكلارين وجاجوار،رد بول، وتويوتا ووليامز.

مع ذلك، لا ينظر البعض بعين الرضا إلى دخول صناعة السيارات على خط عالم الطب.

وترى جمعية «نشرة العلماء الذريين» غير الحكومية المعروفة على وجه الخصوص بتتبع «نهاية العالم»، في مقال صدر مؤخراً أن المنطق القائل بأن شركات تصنيع السيارات هي الأفضل للقيام بالمهمة، ليس صحيحاً.

وكتبت الجمعية: «قد تبدو أجهزة التنفس مثل مضخات وأنظمة تكييف الهواء المستخدمة في السيارات، لكن القليل من الشركات المصنعة تصنع أجهزتها الخاصة بها وإنما تستعين لذلك بمقاولين متخصصين».

وأضافت أنه إذا كان لدى شركات السيارات حالياً قدرات إنتاجية غير مستخدمة فهي مع ذلك تعتمد على المقاولين من الباطن، وهم بعيدون عن مراكز الإنتاج في فترة فرضت فيها قيود على حركة النقل على مستوى الكوكب وكذلك قيود محتملة على التصدير.

الطابعات ثلاثية الأبعاد

ويقول مسؤولو رينو إن مهندسي السيارات يقدمون خبراتهم في استخدام المعدات المتقدمة مثل الطابعات ثلاثية الأبعاد. كما أنهم يستفيدون من القدرات الصناعية الكبيرة مثل تلك التي يمتلكها مركز شركة رينو للتكنولوجيا في جيانكور والذي يعد أكبر مركز للبحث والتطوير في فرنسا.

غالباً ما تبدأ المساعدة لقطاع المستشفيات في فترات الأوبئة بمبادرات فردية. ففي إسبانيا، قام مهندسون من شركة رينو بمبادرة منهم بتصميم كمامات وأقنعة بلاستيكية لحماية العينين والوجه تم تصنيعها بعد ذلك بواسطة طابعات ثلاثية الأبعاد متوفرة في مصانع ثابتة، وفق المصدر نفسه.

الحرب العالمية الثانية

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واستخدم دونالد ترامب حجة اقتصاد الحرب لتبرير طلبه مشاركة مصانع السيارات، مع أخذ مثال انخراط فورد وجنرال موتورز في تصنيع الطائرات خلال الحرب العالمية الثانية.

وانتقدت الجمعية غير الحكومية هذا التبرير بقولها إن «هذه الصور التي تظهر خطوط الإنتاج لدى فورد لصنع طائرات مقاتلة لا تسهم في حل المشكلة». واعتبرت أن هناك فرقاً كبيراً بين تصميم آلة وطباعتها على طابعة ثلاثية الأبعاد ومن ثم إنتاجها بكميات كبيرة.

ولكن، كما يؤكد المسؤولون عن مشروع «التهوية بالضغط الإيجابي المستمر» (سي بي إيْ بي) الذي تعاونت معه فورمولا 1، «فقد استغرق الأمر أقل من 100 ساعة بين أول اجتماع لمناقشة الأمر وإنتاج نموذج أولي». وهي مهل معتادة في سباقات السيارات ولكن ليس بالضرورة في القطاعات الأخرى.

جنرال موتورز

أدى تفشي وباء «كوفيد-19» في أنحاء الولايات المتحدة إلى نقص حاد في الكمامات. وبهدف حماية العاملين في مجال الخدمات الأساسية في مختلف أنحاء البلاد، أعلنت جنرال موتورز يوم الجمعة الموافق 20 مارس عن إطلاق مشروع الاستجابة السريعة الذي يتضمن إنتاج أعداد كبيرة من الكمامات. وبعد سبعة أيام فقط، نجح الفريق في إنتاج أول عينة من خط الإنتاج الجديد، وتتوقع الشركة إنتاج أول 20000 كمامة للعاملين في الخطوط الأمامية بحلول الأسبوع المقبل.

وأكدت الشركة أن هذا المشروع لم يكن ليرى النور إلا بعد أشهر طويلة من التخطيط والتنفيذ لولا مساعدة ودعم الشركاء من حول العالم. وقد أنجز الفريق المسؤول عن المشروع إنتاج الكمامات الضرورية خلال أسبوع واحد فقط.

وفي هذا السياق قال بيتر توم، نائب الرئيس لهندسة التصنيع العالمية لدى شركة جنرال موتورز: «بدأ فريقنا في البحث عن وسائل سريعة لتوظيف مواردنا وكفاءاتنا للمساعدة في معركتنا المشتركة ضد وباء (كوفيد-19). وعمل فريقنا على مدار الساعة بشغف وتركيز غير مسبوقين للتوصل إلى خطة لإنتاج الكمامات التي ستساعد في حماية العاملين في الخطوط الأمامية من الرجال والنساء خلال هذه الأزمة».

أول كمامة

في تمام الساعة الثالثة من يوم الجمعة الموافق 20 مارس، اجتمع الفريق الأساسي لأول مرة، وبدأوا بتنفيذ المشروع في سباق مع الزمن. وأضاف توم: «أردنا أن ننجز المهمة بسرعة كبيرة، ولذلك وضع الفريق هدفاً طموحاً تمثل في إعداد خط الإنتاج وإجراء الاختبارات في غضون أسبوع واحد فقط».

وقد طُلب من أكثر من 30 مهندساً ومصمماً ومشترياً وعضواً من فريق التصنيع المساعدة في العمل على تطوير المنتج وتحديد مصادر المواد والمعدات وتخطيط عملية الإنتاج.

من جانبه قال كارستن جارب، مدير عمليات ما قبل الإنتاج العالمية في مصنع جنرال موتورز: «وجهنا الدعوة في البداية للعاملين في مجال تصنيع أنسجة وأقمشة السيارات. وفي غضون أيام قليلة، أصبح خبراء أحزمة الأمان والتجهيزات الداخلية في الشركة خبراء في تصنيع الكمامات».

31000 قدم مربعة



وقد حصل الفريق على المواد الخام اللازمة من خلال سلاسل التوريد الحالية التي تتعامل معها شركة جنرال موتورز. وشملت هذه المواد القطع المعدنية لمنطقة الأنف، والأشرطة المطاطية والنسيج المعالج، ومواد التصفية والفلترة من الأقمشة غير المنسوجة. وفي الوقت نفسه، تعاونت جنرال موتورز مع شركة «جي آر أوتوميشن» الهولندية، وميتشيجان وإيساس أوتوميشن في أوربان هليز لتصميم وبناء الآلات اللازمة لتصنيع الكمامات.

واختار الفريق لهذا المشروع غرفة نظيفة للسيطرة على التلوث، تعادل الفئة الثامنة من معيار المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس (آيزو)، ضمن مصنع جنرال موتورز في وارين. وبدأ العمل في هذه المنشأة بإزالة المعدات الموجودة في الغرفة النظيفة. وقام الفريق بتعقيم حوالي 31000 قدم مربعة لاستيعاب خطوط إنتاج الكمامات. ومن ثم بدأت فرق العمل بتركيب خطوط كهربائية جديدة لتشغيل معدات الإنتاج ومحطات التجميع.

وبعد تنظيف الموقع وتجهيزه، تم استلام معدات ومواد الإنتاج في مصنع وارن. وعمل الفريق على مدار الساعة لتركيب المعدات وتنظيم خط الإنتاج. وبعد ذلك، قام الفريق باختبار كل خطوة في عملية الإنتاج بحثًا عن فرص لتحس