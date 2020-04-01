شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف معاد صرف معاشك.. تقسيم فئات المستحقين للصرف على عدة أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت اليوم عمليات صرف المعاشات للمستفيدين من خلال الهيئة القومية للبريد فى 550 مدرسة علي مستوى الجمهورية، حيث تم تقسيم فئات المستحقين للمعاشات على عدد من الأيام تبدأ من اليوم حتى 9 إبريل منعا لزحام المواطنين ضمن الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

و يتم صرف المعاشات الأقل من 1000 جنيه أيام الأربعاء والخميس والسبت الموافقة يوم 1 و2 و 4 أبريل، أما صرف المعاشات لمن يزيد عن 1000 إلي 2000 جنيه فى الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقة 5 و 6 و7 أبريل، والأكثر من 2000 جنيه الأربعاء والخميس الموافقين 8 و 9 أبريل أما من لم يصرف فى مواعيده المحددة يمكنه صرف المعاش يوم الأحد 12 أبريل.

وكانت الهيئة قد طالبت المواطنين بالحفاظ على المسافات الآمنة بينهم داخل مكاتب الهيئة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، أثناء تأدية الخدمات، لمنع أى تكدسات من الممكن أن تحدث بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وذلك وفقا لما أكدته مصادر بالهيئة لـ"الخليج 365".

وكشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تقريرها الربع سنوى، عن الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019، عن وصول قيمة المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد إلي 6.76 مليار جنيه بنهاية يوليو- سبتمبر 2019 وهى نفس قسمة المعاشات المنصرفة من المكاتب فى الفترة من يوليو - سبتمبر 2018.

Advertisements

وأشارت الوزارة أيضا فى تقريرها إلي ارتفاع عدد مكاتب البريد الحكومية إلي 3981 مكتب بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 3967 مكتب بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2018 بمعدل، فيما يصل متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد قد بلغ نحو 24.993 ألف مواطن بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 ،مقارنة بنحو 23.165 الف مواطن خلال الفترة يوليو - سبتمبر 2018 وبمعدل نمو سنوي 7.89%.

وكانت الهيئة القومية للبريد، قد أعلنت عن تقديم الخدمات المالية التالية فقط خلال الفترة الحالية عبر مكاتبها على مستوى الجمهورية، وهي خدمات صرف المعاشات وخدمات صرف المرتبات وخدمات الحسابات الجارية والتوفير "سحب وإيداع" وخدمات الحوالات المالية الفورية وخدمات صرف المستحقات المالية وجميع خدمات التحصيل بأنواعها.

كما كانت قد قررت خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير لديها والتى تتيح للعملاء السحب والإيداع خلال العام لتصبح 8.5% بدلًا من 9.25% وذلك اعتبارا من 19 مارس 2020 بناء على قرار البنك المركزى بتخفيض سعرى عائد الايداع والاقراض، وكذا تخفيض بنك الاستثمار القومى الفائدة على وديعه الهيئة لديه بمقدار 1%.