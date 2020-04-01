شكرا لقرائتكم خبر عن فض المنازعات تقر عدم أحقية "الضرائب" فى مطالبة جنوب الوادى للأسمنت بـ31 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جنوب الوادى للأسمنت، عن صدور قرار من لجنة فض منازعات الاستثمار، بعدم أحقية مصلحة الضرائب المصرية (الإدارة العامة لرسم التنمية المالية والتضامن الاجتماعى) فى مطالبة الشركة بفوائد تأخير عن رسم التنمية المستحقة عن الفترة من عام 2013 وحتى 2016، والبالغ 31.8 مليون جنيه، وتم اعتماد القرار من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 فبراير، منوهة إلى أن هذا المبلغ لم تتضمنه القوائم المالية من قبل ولن يكون هناك أى تأثير على القوائم المالية للشركة، بحسب بيان الشركة للبورصة اليوم الأربعاء. Advertisements وكانت شركة جنوب الوادي للأسمنت، قد أعلنت عن تحقيق صافى خسائر خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، بلغت 173.9 مليون جنيه مقابل صافى خسائر 16.8 مليون جنيه خلال فترة المقارنة عام 2018، بنسبة زيادة 930% على أساس سنوى، وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 345.26 مليون جنيه، مقابل مبيعات بقيمة 656.3 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018.

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