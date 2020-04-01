شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنحو 1% فى أولى جلسات إبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر إبريل، بنسبة 0.98% رابحا 64.04 نقطة ليغلق عند مستوى 6569.39 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.96% رابحا 108.15 نقطة ليصل إلى مستوى 5626.02 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 170.9 مليون سهم بقيمة 3.4 مليار ريال، وارتفع 100 سهما، فيما تراجع 83 سهما.

وارتفع 14 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 5.92%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 5.73%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 3.62%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.10%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.89%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.64%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.44%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.24%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.84%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.74%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.69%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.17%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.09%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 4.07%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.65%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.24%.

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وجاء سهم "الكابلات السعودية"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 9.96%، ثم سهم الواحة بنسبة 8.27%، ثم سهم الأندلس بنسبة 8.22%، فيما جاء سهم "ساسكو" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 4.77%، ثم سهم "الدوائية" بنسبة 4.07%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 3.88%.

وفى سياق آخر أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، عن تحديث تقرير ملكية الشركات المدرجة لأسهمها، وذلك بإتاحة خاصية المقارنة مع الربع السابق لجميع الحقول المتضمنة في التقرير، وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام تداول بمواصلة تعزيز السوق المالية السعودية ورفع مستوى الشفافية والإفصاح في السوق.