شكرا لقرائتكم خبر عن سوق المال السعودى: تراجع رأس المال السوقى بنسبة 10.25% خلال مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سوق المال السعودية-تداول، عن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة للشهر المنتهى فى 31 مارس 2020، بلغت 116.93 مليار ريال سعودي، بارتفاع نسبته 63.31% مقارنة بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 7561.97 مليار ريال بنهاية هذه الفترة، بانخفاض نسبته 10.25 % مقارنة بالشهر الماضى.

وبلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر السعودي" خلال هذه الفترة 101.30 مليار ريال سعودى تمثل ما نسبته 86.63% من إجمالى عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 96.41 مليار ريال سعودى تمثل ما نسبته 82.45% من إجمالى عمليات البيع.

أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر السعودى"، شكّلت ما نسبته 97.65% من إجمالى القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما فى 31 مارس 2020، بارتفاع نسبته 0.24% مقارنة بالشهر الماضى، وبلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الخليجي" خلال الفترة المذكورة 1.59 مليار ريال سعودى تمثل ما نسبته 1.36 % من إجمالى عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 3.07 مليار ريال سعودى تمثل ما نسبته 2.62% من إجمالى عمليات البيع، أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الخليجى"، شكّلت ما نسبته 0.43% من إجمالى القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما فى 31 مارس 2020، بانخفاض نسبته 0.03% مقارنة بالشهر الماضى.

بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الأجنبي" خلال الفترة المذكورة 14.05 مليار ريال سعودى تمثل ما نسبته 12.01% من إجمالى عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 17.46مليار ريال سعودى تمثل ما نسبته 14.93% من إجمالى عمليات البيع، أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الأجنبي" فقد شكّلت ما نسبته 1.92% من إجمالى القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما فى 31 مارس 2020، بانخفاض نسبته 0.21% مقارنة بالشهر الماضى.

وبالنسبة لمؤشر نمو - السوق الموازية، بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة للشهر المنتهى فى 31 مارس 2020، نحو 379.20 مليون ريال سعودي، بارتفاع نسبته 7.81% مقارنة بالشهر الماضى، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 1,725.20 مليون ريال بنهاية هذه الفترة، بانخفاض نسبته 27.83% مقارنة بالشهر الماضى.

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وبلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر السعودي" خلال هذه الفترة 370.10 مليون ريال سعودى تمثل ما نسبته 97.60% من إجمالى عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 370.65 مليون ريال سعودى تمثل ما نسبته 97.75% من إجمالى عمليات البيع، أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر السعودي" فقد شكّلت ما نسبته 99.80% من إجمالى القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما فى 31 مارس 2020، بانخفاض نسبته 0.02% مقارنة بالشهر الماضي.

وبلغ مجموع قيم عمليات شراء وعمليات البيع “المستثمر الخليجي" خلال الفترة المذكورة 0.00 مليون ريال سعودى، أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الخليجي" فقد شكّلت ما نسبته 0.01% من إجمالى القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما فى 31 مارس 2020.

وبلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الأجنبي" خلال الفترة المذكورة 9.09 مليون ريال سعودى تمثل ما نسبته 2.40 % من إجمالى عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 8.54 مليون ريال سعودى تمثل ما نسبته 2.25 % من إجمالى عمليات البيع، أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الأجنبي" فقد شكّلت ما نسبته 0.20% من إجمالى القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما فى 31 مارس 2020، بارتفاع نسبته 0.02% مقارنة بالشهر الماضى.