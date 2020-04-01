شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ البنك المركزى: لا صحة لما يتدوال عن وجود خطة سابقة للمركزى لتقييد عمليات السحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه لا صحة لما يتم تداوله في السوشال ميديا عن وجود خطة سابقة للبنك المركزي تم من خلالها تقييد عمليات السحب من البنوك مرتبطة بطباعة عملات جديدة، واخضاع المودعين بتقديم إقرار ضريبي وكشف مصادر أموالهم، وغير ذلك من إجراءات.

وأضاف نجم أن كل ما ورد في البوست المتداول غير صحيح بما فيها الواقعة نفسها، مطالبا الجميع بتوخي الحذر الشديد عند التعامل مع قطاع مهم مثل القطاع المصرفي نظرا لما له من تأثير بالغ على الاقتصاد العام وتوجهات المواطنين المالية.

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وكان قد انتشر بوست على مواقع التواصل الاجتماعي جاء نصه: