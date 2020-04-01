شكرا لقرائتكم خبر عن بيان: البحرين تسدد سندات بقيمة 1.25 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في البحرين اليوم الأربعاء إن البلاد سددت سندات بقيمة 1.25 مليار دولار بلغت أجل الاستحقاق في 31 مارس . وتلقت البحرين إنقاذا من خلال حزمة مساعدات مالية بقيمة عشرة مليارات دولار من بعض حلفائها الأكثر ثراء بالمنطقة في 2018، إذ كانت الدولة الخليجية الصغيرة تتجه صوب أزمة ائتمان.

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