شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: صهاريج تخزين النفط في الفجيرة بالإمارات بلغت طاقتها الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ثلاثة مصادر بقطاعي النفط والتجارة لرويترز اليوم الأربعاء، إن صهاريج التخزين في الفجيرة بالإمارات، وهي إمارة تعد مركزا رئيسيا للنفط وتزويد السفن بالوقود بالشرق الأوسط، بلغت طاقتها الكاملة للخام والمنتجات النفطية.

والفجيرة، التي تقع على الساحل الشرقي للإمارات عند مدخل مضيق هرمز، هي أحد ميناءين رئيسيين في المنطقة إلى جانب صحار بسلطنة عمان وهي نقطة مزدحمة لإعادة التزود بالوقود لناقلات تنقل الخام لمسافات طويلة من الخليج.

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وتحرص إمارة الفجيرة على تعزيز وضعها كمركز تجاري عالمي بزيادة طاقة التخزين بمينائها من عشرة ملايين متر مكعب إلى 14 مليون متر مكعب في 2020.

وكانت تركز عادة على تزويد الناقلات بالوقود وعلى المنتجات النفطية المكررة لكنها وسعت نشاطها في السنوات القليلة الماضية ليشمل أيضا تخزين الخام.