شكرا لقرائتكم خبر عن تراجعات حادة بأسهم البنوك البريطانية بعد وقف توزيعات الأرباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسهم كبرى البنوك البريطانية تراجعات حادة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عقب إعلان عدد منها تعليق توزيعات الأرباح على المساهمين لعام 2020 بناء على طلب من بنك انجلترا (البنك المركزي البريطاني).

فهوت أسهم بنك "باركليز" بنسبة 5% في بداية التعاملات، كما انخفضت أسهم بنك "اتش اس بي سي" قرابة 7% ، فيما تراجعت أسهم مجموعة "لويدز" المصرفية 5.6% وسجلت أسهم بنك اسكتلندا الملكي انخفاضا بنسبة 4%.

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وبعث نائب محافظ بنك انجلترا سام روس رسالة خطية لرؤساء البنوك البريطانية الكبرى مطالبا إياهم بوقف دفع توزيعات الأرباح واستخدام الأموال في تدعيم الاقتصاد البريطاني في إطار المعركة التي تخوضها البلاد لمكافحة التداعيات السلبية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وبفعل تفاقم أزمة كورونا في القارة العجوز، طالب البنك المركزي الأوروبي في بيان الاثنين الماضي عددا من المصارف في منطقة اليورو تجميد توزيعات الأرباح حتى أكتوبر لعام 2020 على الأقل، للحفاظ على السيولة وتعزيز قدرة البنوك على استيعاب الخسائر ودعم تسهيلات الإقراض التي يمكن استخدامها لمساعدة الأسر والشركات الصغيرة في ظل تفاقم الأزمة.

كما طالب البنوك عدم إعادة شراء الأسهم، وهي أداة أخرى لإثابة المساهمين، في وقت يتخذ فيه صانعو السياسة النقدية خطوات غير مسبوقة لدعم الاقتصاد العالمي.