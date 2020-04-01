شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: صرف المعاشات من 550 مدرسة.. وانتظام الخدمة بجميع المحافظات (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استقرار عملية صرف المعاشات بجميع المحافظات وذلك فى ما يقرب من 550 مدرسة علي مستوى الجمهورية، مع توفير مساحات آمنة للمستحقين فى إطار الإجراءات الأحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID 19).

وأوضح الوزير فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن صرف المعاشات اليوم وغدا الخميس للفئات التى تحصل علي قيمة أقل من ألف جنيه، ثم ما يزيد عن الف جنيه إلي ألفين جنيه فى الأيام التى تليها ثم باقى المستفيدين ومنها أصحاب المعاشات من المتخلفين عن استلامها فى موعدها.

وأضاف الوزير إن صرف المعاشات فى المدارس لتوفير مساحات آمنة للمستفيدين بدلا من التزاحم امام المكاتب، داعيا المواطنين بالمساعدة من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة لصرف المعاشات بالوقوف فى المساحات الأمنة وعدم التزاحم.

ويصل عدد المستفيدين من عمليات صرف المعاشات من مكاتب البريد يصل إلى 5.61 مليون مستفيد فى نوفمبر 2019، مقارنة بـ 5.48 مليون أكتوبر 2019 و5.76 مليون مستفيد فى نوفمبر 2018 وفقا لأحدث تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكانت الهيئة قد طالبت المواطنين بالحفاظ على المسافات الآمنة بينهم داخل مكاتب الهيئة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، أثناء تأدية الخدمات، لمنع أى تكدسات من الممكن أن تحدث بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وتم تعديل مواعيد العمل بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية لتبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، ومد فترة العمل بمكاتب البريد الرئيسية البالغ عددها نحو 2000 مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهورية والتى تقرر تعديل مواعيد العمل بها لتبدأ من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الثالثة عصراً.



المستفيدين من المعاشات يقفون بمساحات آمنة بالمدارس



انتظام عمليات صرف المعاشات



جدول مواعيد صرف المعاشات



صرف المعاشات من 550 مدرسة



صرف المعاشات

صرف المعاشات من 550 مدرسة



مدرسة الخليلية السويس



مدرسة الشهداء الإسماعيلية



مدرسة العضايمة الإبتدائية المشتركة



مدرسة حسن كامل فى الغردقة