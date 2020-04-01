شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى تنهي أولى جلسات شهر إبريل على تراجع بضغوط هبوط قطاع العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر إبريل، بنسبة 2.85% خاسراً 50.56 نقطة ليغلق عند مستوى 1720.75 نقطة، متأثراً بضغوط هبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 113.3 مليون سهم محققة ما قيمته 159.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 3083 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفعت 4 أسهم، فيما انخفض 26 سهما، واستقر سهم واحد.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع البنوك بنسبة 4.11%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 4.07%، تلاه قطاع السلع بنسبة 2.29%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.24%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.14%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.64%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 6.07%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 5.76%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة الشركة الوطنية للتبريد المركزى-تبريد بنسبة 14.73%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 5.76%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم بنك دبى الإسلامى بنسبة 5%، ثم سهم الإثمار القابضة بنسبة 5%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 22.7 مليون ورقة بقيمة 48.2 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 4.95%.

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وفى سياق متصل أعلنت الشركة الوطنية الدولية القابضة، عن البيانات المالية المجمعة عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وبلغ صافى الربح الخاص بمساهمى الشركة، 1.748 مليون دينار كويتى، خلال العام الماضى مقابل 2.304 مليون دينار كويتى عام 2018 بنسبة انخفاض 24.13%، وبلغت ربحية السهم الأساسية 8.73 فلس مقابل 11.51 فلس بنسبة انخفاض 24.15%، وبلغ صافى الربح 2.342 مليون دينار كويتى مقابل 2.699 مليون دينار كويتى بنسبة انخفاض 13.91%.

وفى سياق آخر نفت شركة الاتحاد العقارية، انكشافها وشركاتها التابعة على مستشفى المركز الطبى الجديد سواء من خلال التملك فى أسهم تلك الشركة المدرجة بسوق لندن للأوراق المالية أو من خلال الاستثمار فى سندات الدين أو أى تعامل آخر.