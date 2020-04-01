شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين تتراجع بنسبة 0.69% بختام تعاملات أولى جلسات شهر إبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر إبريل، بنسبة 0.69% خاسراً 9.37 نقطة ليغلق عند مستوى 1341.25 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 2.1 مليون سهم بقيمة 409.5 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 16.75% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.49%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 8.93% بضغوط هبوط سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 5.78%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.69%.

كما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 7.08% بضغوط هبوط سهم شركة اى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 4.35%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.28%.

وفى سياق آخر أعلنت شركتى بى ام ام تيرمينالز البحرين، مصرف السلام البحرين، عن عدم الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول من عام 2020، وبالتالى فأن أول إعلان لقوائم المصرف المالية المرحلية المراجعة للعام الحالى، وسوف يكون فى أغسطس المقبل عن الفترة نصف السنوية من العام الحالى.

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وفى سياق متصل أعلنت شركة استيراد الاستثمارية، عن عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق 2 إبريل الجارى، وذلك فى تمام الساعة 10 صباحا، حيث ستتم مناقشة أمور أعمال عامة.

فيما أعلنت شركة البحرين للتسهيلات التجارية، عن عقد الجمعية العامة للشركة، فى مركز موظفى بتلكو بمجمع بتلكو الرئيسى بالهملة، بعد حصول الشركة على موافقة الجهات الرسمية والرقابية المختصة، وقامت باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحتياطية والوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وانعقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية عبد الرحمن يوسف فخرو لمناقشة جدول أعمال الجمعية العامة والموافقة عليها، وصادقت الجمعية العامة على النتائج المالية للشركة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، ووافقت على انتخاب 5 مترشحين، وتعيين 5 ممثلين عن كبار المساهمين لعضوية مجلس الإدارة للدورة المقبلة 2020-2022، كما أقرت الجمعية العامة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 25 فلسا للسهم الواحد بنسبة 25% من رأس المال المدفوع.