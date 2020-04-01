شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تواصل التراجع وتهبط 13 جنيها للجرام خلال يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-4-2020 تراجع بقيمة جنيهين فقط، بعد أن تراجع سعر الذهب أمس 11 جنيها للجرام، ليبلغ إجمالي الانخفاض على مدار يومين 13 جنيها.

وهبط الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر من 690 إلى 688 جنيها للجرام حتى الآن، بعد هبوط سعر أوقية الذهب من 1600 دولار إلي 1594 دولار حتى صياغة هذه السطور.

أسعار الذهب فى مصر: عيار 18 سجل 588 جنيها للجرام. عيار 21 سجل 688 جنيها للجرام. عيار 24 سجل 786 جنيه للجرام. الجنيه الذهب 5504 جنيها. أوقية الذهب 1594 دولارا. Advertisements

تراجعت أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وصعود الأسهم بفضل آمال بتعافي الأنشطة الاقتصادية الصينية لكن الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا في ظل مخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا أبقته على مسار تحقيق مكاسب فصلية للمرة السادسة على التوالي، بحسب رويترز.

وقال ستيفن إينز كبير خبراء السوق في أكسي كورب ”الدولار والعائدات والأداء الأفضل لأسواق الأسهم يشكلون ضغوطا على الذهب“ مضيفا أن العلاقة السلبية بين الأسهم والذهب بدأت في التشكل من جديد.

وحقق الدولار مكاسب أمام العملات الرئيسية المنافسة مع استعداد المستثمرين لفترة مطولة من الضبابية ومع تشديد الحكومات لقيود كورونا وتدشينها لتدابير نقدية ومالية للتخفيف من تبعات انتشار الوباء.

كما ارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية مدفوعة ببيانات مصانع إيجابية صادرة من الصين عززت الآمال في تعافي الأنشطة الاقتصادية كما تبعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية الأطول أجلا الارتفاعات التي شهدتها أسواق الأسهم امس الاثنين مع إجراء الحكومة الأمريكية لمحادثات مع شركات الرعاية الصحية من أجل إنتاج ضخم لأمصال محتملة لفيروس كورونا.

ومما زاد أيضا من الضغط على أسعار الذهب، أعلن البنك المركزي الروسي أنه سيتوقف عن شراء الذهب اعتبارا من الأول من أبريل دون أن يعطي تفسيرا للقرار.