شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر تتحول للمنطقة الحمراء.. وتراجع أرباح الشركات المدرجة بنسبة 5.53% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول المؤشر العام لبورصة قطر، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر إبريل، بنسبة 0.15% خاسراً 12.22 نقطة ليغلق عند مستوى 8195.02 نقطة، للجلسة الرابعة على التوالى، بضغوط هبوط قطاعى العقارات والنقل، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمي للاقتصاد.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بختام التعاملات، 82.9 مليون سهم بقيمة 172.5 مليون ريال عبر تنفيذ 4847 صفقة، وتراجع 22 سهما، فيما ارتفع 21 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وتراجع قطاعى العقارات والنقل ببورصة قطر، بنسبة 0.52%، 0.19%، على التوالى، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.84%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.52%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.34%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.12%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.07%.

وفى سياق آخر أعلنت إدارة بورصة قطر، عن إعلان 46 شركة مدرجة في بورصة قطر من أصل 47 شركة مدرجة، عن نتائجها المالية السنوية للسنة المنتهيـة في 31 ديسمبر 2019، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 38.57 مليار ريال قطري مقابل 40.82 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2018، منخفضة بنسبة 5.53%.

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أما فيما يخص شركة بلدنا فسيكون إفصاحها المالي بالتزامن مع نتائج الربع الأول لعام 2020.

فيما أعلنت شركة الخليج للمخازن، عن دعمها للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستورد البضائع الطبية اللازمة لمكافحة فيروس كوفيد-19 عبر تقديم خدمات التخليص الجمركي والنقل مجاناً لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 1 أبريل 2020.

كما أعلنت الشركة خلال شهر مارس عن الإعفاء من الإيجار لمدة 3 أشهر لمنافذ البيع بالتجزئة وخصومات على الإيجار لمدة 6 أشهر للمستأجرين من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة GWC بو صلبة للتخزين.