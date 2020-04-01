شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: تدهور الحالة الصحية لرجل الأعمال منصور الجمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مقربة من رجل الأعمال، منصور الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة "نيو جيزة" للتنمية العقارية، إن حالته الصحية تدهورت بشدة على مدار الساعات الماضية، على إثر إصابته بالتهاب رئوى حاد.

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وقالت مصادر لـ"الخليج 365"، إن الحالة الصحية لمنصور الجمال، تدهورت خلال الساعات الماضية، بعد أن شعر بأعراض أنفلونزا، وعند إجراء الكشف الطبى، والتحاليل المعملية، ثبت إصابته بالتهاب رئوى حاد، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعى، نظرًا لتعرضه لـ"نزلة شعبية حادة".

جدير بالذكر أن رجل الأعمال منصور الجمال، تخرج فى كلية الحقوق، وعمل فى بداية حياته دبلوماسيًا، فى جامعة الدول العربية، إلى أن وصل إلى منصب رئيس بعثة، وتحول إلى عالم البيزنس، حيث يمتلك العديد من المشروعات فى مصر والعديد من دول العالم.