شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط 9 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت مؤشرات بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر إبريل، بتراجع جماعى، بضغوط هبوط 9 قطاعات.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.55% خاسراً 74.69 نقطة ليغلق عند مستوى 4748.02 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.73% خاسراً 90.14 نقطة ليغلق عند مستوى 5108.52 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.08% خاسراً 43.9 نقطة ليغلق عند مستوى 4039.21 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 1.29%، خاسراً 51.54 نقطة ليغلق عند مستوى 3946.73 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 99.1 مليون سهم بقيمة 20.3 مليون دينار كويتى عبر 7698 صفقة.

وتراجعت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 6.40%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.81%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.40%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.29%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.23%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.94%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.89%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.62%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.02%.

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وجاء سهم "شركة الإنماء العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8%، تليه شركة التعمير للاستثمار العقارى بنسبة 7.43%، ثم شركة التخصيص القابضة بنسبة 4.63%، فيما تصدر سهم "شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.16% ثم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 9.61%، ثم شركة أجيال العقارية الترفيهية بنسبة 9.15%.

وفى سياق آخر أعلن شركة منشآت للمشاريع العقارية، عن إغلاق فندقى زمزم بولمان بمكة والمدينة، مؤقتا حتى إشعار آخر، وذلك بعدما أعلنت المملكة العربية السعودية، اتخاذ عدة تدبيرات وإجراءات احترازية مؤقتة لمواجهة فيروس كورونا منها إيقاف منح التأشيرات لأداء مناسك العمرة ومنع الدخول إلى المملكة.

وفى سياق متصل أعلنت شركة بيت التمويل الكويتى، عن تأجيل أقساط عمليات التمويل الاستهلاكى والشخصى المقسط، وأقساط البطاقة الائتمانية، وأقساط عمليات التمويل والتسهيلات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة لكافة عملائه من المواطنين لمدة 6 شهور.