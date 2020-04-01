شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تستهل تعاملات إبريل بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر إبريل، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 526.068 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 197.3 مليون ورقة مالية بقيمة 645.5 جنيه، عبر تنفيذ 22.9 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 63.06% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 33.47%، والعرب على 3.47% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 61.54% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 38.45%.

ومال صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 4.7 مليون جنيه، 280.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 23.5 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 540.2 ألف جنيه، 257.7 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 9424 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 1329 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 10890 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 3525 نقطة.

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كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 986 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 1017 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.38% ليغلق عند مستوى 702 نقطة.

وارتفعت أسهم 38 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 94 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

وقررت إدارة البورصة المصرية، يوم الثلاثاء، أن تكون مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحاً.