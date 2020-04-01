شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة المتقدمة تُوصي بتوزيع 65 هللة للسهم للربع الأول 2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، بجلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 140.7 مليون ريال، على مساهمي الشركة عن الربع الأول 2020.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 216.5 مليون سهم بواقع 0.65 ريال للسهم، وبنسبة 6.5% من القيمة الاسمية للسهم.
ووفقاً للبيان، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في 23 من شهر أبريل الجاري، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 759 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 717 مليون ريال في العام 2018.
وقالت الشركة إن ارتفاع أرباحها خلال العام 2019 يعود إلى ارتفاع كمية المبيعات بنسبة 6.2% وإنخفاض أسعار البروبان والبروبلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 26.5% و16.3% على التوالي.
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