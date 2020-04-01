شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية المتقدمة تُقر توزيع 65 هللة للسهم عن الربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية للشركة المتقدمة للبتروكيماويات، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، الموافقة على توصية المجلس بتوزيع أرباح على المساهمين عن الربع الرابع لعام 2019 بواقع 140.7 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 65 هللة للسهم، تمثل 6.5% من رأس المال.

وصدقت الجمعية على قرارات مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن الربع الأول والثاني والثالث من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، بواقع 416.3 مليون ريال وبنسبة 20.5% من رأس المال بحصة موزعه مُقدرة بـ 2.05 ريال للسهم الواحد.

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هذا وفوضت الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 759 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 717 مليون ريال في العام 2018.

وقالت الشركة إن ارتفاع أرباحها خلال العام 2019 يعود إلى ارتفاع كمية المبيعات بنسبة 6.2% وانخفاض أسعار البروبان والبروبلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 26.5% و16.3% على التوالي.