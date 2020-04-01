شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق دراية ريت يُقرر توزيع أرباح بقيمة 20 مليون ريال عن الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة دراية المالية توزيع أرباح نقدية بقيمة 20.060 مليون ريال على مالكي وحدات صندوق دراية ريت عن فترة الاستحقاق للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 107.5 مليون سهم، بواقع 0.187 ريال لكل وحدة، وبنسبة 1.87% إلى السعر الأولى للوحدة.

وبحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية نهاية يوم تداول 15 أبريل الجاري، على أن يتم دفع الأرباح في 3 مايو المُقبل.

تجدر الإشارة إلى أن الصندوق قام بتوزيع أرباح بقيمة قررت شركة دراية المالية توزيع أرباح نقدية بقيمة 20.060 مليون ريال على مالكي وحدات صندوق دراية ريت عن فترة الاستحقاق للربع الرابع من 2019.