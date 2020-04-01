شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق دراية ريت يُقرر توزيع أرباح بقيمة 20 مليون ريال عن الربع الأول والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة دراية المالية توزيع أرباح نقدية بقيمة 20.060 مليون ريال على مالكي وحدات صندوق دراية ريت عن فترة الاستحقاق للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.
وأفاد الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 107.5 مليون سهم، بواقع 0.187 ريال لكل وحدة، وبنسبة 1.87% إلى السعر الأولى للوحدة.
وبحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية نهاية يوم تداول 15 أبريل الجاري، على أن يتم دفع الأرباح في 3 مايو المُقبل.
تجدر الإشارة إلى أن الصندوق قام بتوزيع أرباح بقيمة قررت شركة دراية المالية توزيع أرباح نقدية بقيمة 20.060 مليون ريال على مالكي وحدات صندوق دراية ريت عن فترة الاستحقاق للربع الرابع من 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر صندوق دراية ريت يُقرر توزيع أرباح بقيمة 20 مليون ريال عن الربع الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.