شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الأندلس العقارية تُوصي بتوزيع أرباح بواقع ريال للسهم عن 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة الأندلس العقاریة، بجلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 70 مليون ريال، على مساهمي الشركة عن العام المالي 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 70 مليون سهم بواقع 1 ريال للسهم، وبنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم.

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ووفقاً للبيان، ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة، والتي سيتم الإعلان عن تاريخ انعقادها لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

يُذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 64.8 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 48 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 إلى نمو الإيرادات بنسبة 6.9%، مدعوماً بالنمو في إيرادات قطاعي التجزئة والمكاتب.