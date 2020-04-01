شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة حلواني إخوان تُوصي بتوزيع ريال للسهم عن العام 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة حلواني إخوان، بجلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 31.4 مليون ريال، على مساهمي الشركة عن العام المالي 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 31.4 مليون سهم بواقع 1 ريال للسهم، وبنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم.

ووفقاً للبيان، ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة، والتي سيتم الإعلان عن تاريخ انعقادها لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

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يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 2.4 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 43.3 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 49.3 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 83.9 مليون ريال خلال العام 2018.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2019 إلى زيادة خصومات المبيعات للشركة في السعودية والشركة التابعة في مصر وذلك للحفاظ على الحصة السوقية للشركة في ظل المنافسة وتأثير تطبيق المعيار رقم 15.