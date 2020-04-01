شكرا لقرائتكم خبر عن "البحري" تُعلن تصفية إحدى الشركات التابعة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" عن اتخاذ الشركاء في شركة بحري بونقي قراراً ودياً بتصفية الشركة اعتباراً من 31 مارس 2020، وذلك في إطار مراجعة استراتيجية الشركة لقطاعات الأعمال والأسواق.

وقالت البحري، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إنها تمتلك حصة قدرها 60% في شركة البحري للبضائع السائبة.

وبحسب البيان، سيتم إظهار الأثر المالي - والذي لا يتوقع أن يكون جوهرياً- بعد الانتهاء من إجراءات التصفية في القوائم الموحدة لشركة البحري خلال الفترة القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة بحري بونقي قد تأسست عام 2017 برأس مال مدفوع بلغ 5 مليون دولار وهي مملوكة بنسبة 60% لشركة البحري للبضائع السائبة و40% لشركة بونقي (Koninklijke Bunge B.V).

Advertisements

هذا وتقوم الشركة باستئجار سفن لغرض القيام بنقل البضائع السائبة المستوردة والمصدرة بين دول العالم والشرق الأوسط.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 249.1 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 91.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح في الربع الرابع إلى ارتفاع العوائد من عدة قطاعات تشغيلية مدعومة بالنمو المحقق في قطاع نقل النفط الخام بسبب ارتفاع معدلات أسعار النقل، على الرغم من التراجع في نتائج قطاع الخدمات اللوجيستية خلال الربع الرابع.

وعلى صعيد آخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 620.7 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 481.2 مليون ريال في العام 2018.