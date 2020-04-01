شكرا لقرائتكم خبر عن القطاع الخاص الأمريكي يفقد وظائف بأقل من التوقعات فى مارس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش مؤشر التغيير في وظائف القطاع الخاص لشهر آذار/مارس بمقدار سالب 27 ألف ،بأسوأ قراءة منذ كانون الأول/ديسمبر 2009 ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى فقد 150ألف وظيفة بسبب تفشي فيروس كورونا ،أسوأ من وظائف شباط/فبراير إضافة 179 ألف بعد التعديل من إضافة 183 ألف.

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