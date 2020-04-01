شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تفقد أكثر من 3% بعد تحذير أمريكي من ارتفاع الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت الأسهم الأوروبية أكثر من 3% بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتستأنف خسائرها بعد جلستين من المكاسب ،بفعل تجدد عمليات البيع المفتوحة بالأسواق ، بعدما حذرت الولايات المتحدة من ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن وباء فيروس كورونا.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 3.4% حتى الساعة 11:35 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.7% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

على صعيد تعاملات الربع الأول من هذا العام ،فقد مؤشر ستوكس أوروبا حوالي 23% ، بأكبر خسارة فصلية منذ عام 2002 ، بفعل التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا على نطاق واسع بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ،مع معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع البنوك والشركات المالية ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 6% ، تاليه قطاع السفر والترفيه.

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تجددت عمليات البيع المفتوحة بأسواق الأسهم العالمية ،بعدما توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ارتفاع الوفيات الناجمة عن تفشي انتشار فيروس كوفيد 19 ،وقال إن الولايات المتحدة ستواجه أسبوعين مؤلمين للغاية.

وأضاف ترامب فى مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض يوم الثلاثاء ،سوف يكون الأسبوعين القادمين سيئين للغاية وربما ثلاثة أسابيع ،ستكون أسابيع مؤلمة لم نشهدها من قبل.

ويتوقع مسؤولي إدارة ترامب ما بين 100 ألف إلى 240 ألف حالة وفاة فى الولايات المتحدة مع ذروة تفشي الفيروس التاجي خلال الأسبوع المقبلين.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 3.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 1.6% ، بسبب تجدد عمليات البيع المفتوحة بالسوق.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 3.5% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 3.9% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 3.6 % ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 3.4%.